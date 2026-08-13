Полицейские ищут вандалов, которые портят машины на севере Москвы

Жители жилого комплекса "Аэробус" на севере Москвы столкнулись с вандализмом. Неизвестные сбрасывают с высоты шарики с водой, из-за чего пострадали несколько припаркованных машин.

Как рассказала одна из жительниц, от рук хулиганов пострадали уже как минимум 8 автомобилей. Поймать виновных пока не удалось.

Сотрудники полиции проводят проверку, опрашивают жильцов и изучают записи камер видеонаблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.