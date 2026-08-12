12 августа, 22:45Происшествия
Водитель грузовика не признал вину после наезда на сотрудницу "Москвички"
Водитель грузовика, который сбил сотрудницу журнала "Москвичка" на Ходынской улице, не признает вину. Обвинение ему уже предъявили, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
По данным следствия, 39-летний житель Московской области наехал на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Пострадавшая Екатерина Чаковская получила перелом основания черепа, ребер и другие травмы.
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