Водитель грузовика не признал вину после наезда на сотрудницу "Москвички"

Водитель грузовика, который сбил сотрудницу журнала "Москвичка" на Ходынской улице, не признает вину. Обвинение ему уже предъявили, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, 39-летний житель Московской области наехал на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Пострадавшая Екатерина Чаковская получила перелом основания черепа, ребер и другие травмы.

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