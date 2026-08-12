Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с пиар-директором журнала "Москвичка"

Столичная прокуратура взяла под контроль расследование аварии, в которой пострадала пиар-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская. Водитель скрылся с места происшествия, но его уже задержали.

Пострадавшая находится в реанимации Боткинской больницы с множественными травмами. Бренд-директор журнала "Москвичка" Алена Бердова сообщила, что врачи оценивают прогнозы как положительные, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

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