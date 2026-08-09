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Новости

09 августа, 13:45

Происшествия

Новости мира: в канадской провинции Британская Колумбия ввели режим ЧС из-за пожаров

Новости мира: в канадской провинции Британская Колумбия ввели режим ЧС из-за пожаров

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Частный самолет совершил аварийную посадку прямо на улице в Калифорнии

Из-за мощных лесных пожаров ввели чрезывычайное положение в канадской провинции Британская Колумбия. На кадрах очевидцев виден огонь в нескольких метрах от трассы, по которой едут машины и густой дым вокруг. Пламя распространяется очень быстро. Для жителей нескольких районов ситуация становится все опаснее.

Аэропорт на Сицилии прекратил работу из-за извержения Этны. Рейсы отменены – самолеты не принимают и не отправляют. Вулкан снова активен. По его склонам стекают потоки раскаленной лавы, в воздух поднимаются пепел и пыль. На кадрах видно, как над горой закручивается мощный пылевой смерч. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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