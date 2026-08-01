"Московский детектив": серийный казанова

В начале 70-х годов в СССР появился загадочный преступник, который обманывал женщин по всей стране. Он знакомился с ними, добивался доверия, иногда даже женился, занимал деньги или похищал ценности и бесследно исчезал. Сначала следствие предполагало, что действует целая группа аферистов. Но вскоре выяснилось, что за десятками преступлений стоит один человек.

Почему женщины верили этому мужчине? Как милиции удалось выйти на след серийного афериста? И что заставило его пойти на убийство?

Об этом – в программе "Московский детектив".

