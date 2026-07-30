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30 июля, 08:56

Происшествия

Самосвал перевернулся на юго-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Самосвал перевернулся на юго-востоке столицы. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. В результате опрокидывания грузовик снес отбойник.

На кадрах с места ДТП видно, что транспорт лежит на боку, вокруг него разбросан мусор. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы, движение на участке затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее ДТП произошло на Калужском шоссе. В правом ряду по направлению к столице в районе Сосенок столкнулись сразу автомобили BMW, Volkswagen и фургон. В работе на месте ЧП также были задействованы экстренные службы и медики.

До этого в результате столкновения двух машин на Бесединском шоссе пострадали три человека. Расследование по этому факту инициировала Госавтоинспекция.

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