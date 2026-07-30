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Новости

30 июля, 09:49

Город

Москвичи смогут выбрать архитектурный облик нового жилого комплекса на Шаболовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование за архитектурную концепцию многофункционального жилого комплекса на юге столицы открылось на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект появится по адресу улица Шаболовка, владение 34. Архитектурные бюро подготовили три варианта, каждый из которых предполагает создание открытого общественного пространства, доступного для всех горожан.

Здания со стороны Шаболовки сохранят визуальную легкость за счет остекления. На первых этажах появится двухуровневый стилобат рядом с выходом из метро – там обустроят пешеходную зону с местами для отдыха, откроют кафе, магазины и другие объекты.

Подземная парковка освободит большую часть территории от авто, что сделает пространство безопасней и удобней для пешеходов. Архитекторы учли исторический облик Донского района. Все концепции отсылают к мотивам русского авангарда, но каждая предлагает собственный характер зданий и современный взгляд на развитие среды.

Принять участие в выборе концепции могут пользователи проекта "Активный гражданин" со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Проголосовать также можно в мини-приложении проекта в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что за первую половину 2026 года в Москве в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года. К этому времени построено 37 домов, в которых обустроено свыше 11,5 тысячи квартир. Их жилая площадь превышает 650 тысяч квадратных метров. Новостройки появились в 27 районах в 9 округах Москвы.

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