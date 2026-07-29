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29 июля, 12:10

Город

Свыше 360 жителей Лефортова приступили к осмотру квартир в новостройке по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 360 жителей района Лефортово Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы приступили к осмотру квартир в новостройке, возведенной по программе реновации. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город предложил им равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Москвичи смогут переехать в новые квартиры, не тратя время на дополнительный ремонт", – сказал Ефимов.

В общей сложности в районе планируется расселить 40 домов старого жилого фонда. В новые квартиры переедут ориентировочно 2,2 тысячи семей. По словам Ефимова, сама новостройка стала уже пятым домом, переданным под заселение в Лефортове.

Новый дом возвели по адресу Шепелюгинская улица, дом 14. На первом этаже появился центр информирования переселенцев по реновации, где будущие новоселы смогут узнать ответы на вопросы, связанные с переездом.

Также на первом ярусе появятся объекты социально-бытового назначения. Всего в жилом комплексе предусмотрены 194 квартиры общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, сказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Современное жилье в Лефортове получили уже свыше 3 тысяч москвичей, а всего в районе планируют переселить по программе реновации более 6,4 тысячи человек, рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Выбрать дату и время осмотра квартир, а также день заключения договоров жители могут через суперсервис "Переезд по программе реновации" на mos.ru. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.

Ранее свыше тысячи жителей 5 старых домов в районе Черемушки приступили к поэтапному осмотру новых квартир в новостройке по адресу улица Профсоюзная, дом 37. Дом возвели с помощью технологии крупномодульного строительства за 8 месяцев. Туда переедут жители старых домов на улице Гарибальди.

Новоселам в Черемушках вручили ключи от квартир по реновации

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