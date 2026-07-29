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29 июля, 14:20

Происшествия

Собчак пошутила о реакции Болгар на объявление Дурова в розыск

Фото: legion-media.com/Persona Star/053

Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале иронично прокомментировала новость об объявлении основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск.

Она сделала репост публикации о предъявленном бизнесмену обвинении и упомянула Ирину Болгар, которая называет себя матерью его троих детей. Женщина ранее жаловалась, что Дуров не оказывает им финансовую поддержку.

"Где-то тихо радуется одна Ирина Болгар", – написала Собчак.

О том, что Дуров объявляется в международный розыск, стало известно утром 29 июля. Как уточнили в ФСБ, ему уже предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Уточнялось, что администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

Вместе с тем в Следственном комитете России заявили, что спецслужбы Украины использовали один из популярных сервисов для знакомств в Telegram для вербовки граждан. Представители киевского режима, угрожая, склоняли россиян к совершению преступлений.

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