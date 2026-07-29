СК возбудил 15 дел из-за вовлечения молодежи в терроризм через сервис знакомств

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СК России возбудил 15 уголовных дел по фактам вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чат-бота "Дайвинчик/Leo" в мессенджере Telegram. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, украинские спецслужбы использовали популярный среди молодежи сервис для знакомств в целях вербовки граждан РФ. Под видом девушек злоумышленники знакомились с молодыми людьми, а затем присылали фишинговые ссылки якобы для взлома личных кабинетов на портале госуслуг. Следом они просили отправить геопозиции домов, школ, торговых центров и других объектов.

Затем с юношами связывались люди, которые представлялись сотрудниками российских правоохранительных органов. Под угрозами и психологическим давлением их в итоге склоняли к совершению диверсий и терактов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры. Сейчас следствие устанавливает конкретных сотрудников украинских спецслужб, которые вербовали подростков через эту площадку.

Во взаимодействии с ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Несовершеннолетние пользователи указанного сервиса совершали теракты путем поджогов автомобилей, административных зданий и топливораздаточных колонок, уверены в СК. В отношении граждан возбуждены дела по статьям 205, 205.1, 281, 150 и 167 УК РФ ("Террористический акт", "Содействие террористической деятельности", "Диверсия", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

В целом в Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026 года. Кроме того, ведомство уже инициировало вопрос о блокировке чат-бота.

Следственный комитет также обратился к родителям с призывом контролировать досуг и окружение детей, а несовершеннолетним рекомендовал проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных контактах в Сети близким или в полицию. В СК также напомнили, что по статье 31 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.

Ранее ФСБ объявила в международный розыск основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Дурову в рамках уголовного дела ранее было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Выяснилось, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества. Последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы, а также многомиллиардный ущерб.

