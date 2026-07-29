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29 июля, 14:34

Технологии

В Госдуме заявили, что закон об ИИ не запрещает использование зарубежных платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) не вводит запрет на использование иностранных сервисов и платформ. Об этом заявил замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко в ходе выступления на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" в "Сенеже".

Он подчеркнул, что нельзя просто замыкаться в одном пространстве, поэтому принятый недавно закон не предусматривает никаких запретов. Также Ревенко отметил, что неправильно ставить знак равенства между такими понятиями, как "цифровой суверенитет" и "цифровая изоляция".

По словам депутата, российские власти выступают за открытость к новым технологиям наравне с развитием собственных систем ИИ.

Ранее Совфед одобрил закон о поддержке развития технологий ИИ. Заявляется, что он направлен на создание правовых условий для ускоренного внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, обеспечение технологической независимости России, безопасности россиян и развитие инновационной экономики.

Документ вводит особые требования к владельцам ИИ-сервисов. Им необходимо будет информировать пользователей о правообладателях контента, созданного с применением искусственного интеллекта, условиях доступа к нему и возможности его сохранения.

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