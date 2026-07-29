Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани не пострадала при атаке БПЛА

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Большую часть товаров на складе Wildberries в Рязани после атаки БПЛА удалось сохранить, огонь почти не затронул зону хранения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что возникший в логистическом центре пожар получилось локализовать.

Массовый налет вражеских беспилотников на Рязань произошел в ночь на 29 июля. На территории одного из предприятий возник пожар. В результате атаки пострадали 6 человек.

На фоне опасности сотрудники логистического центра Wildberries были эвакуированы. Склад компании временно перестал принимать товары от поставщиков, они перенаправляются в логцентр во Владимире.