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29 июля, 16:26

Происшествия

Помощника прокурора в Волгоградской области обвинили в серии изнасилований и педофилии

Фото: sledcom.ru

В Волгоградской области задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района, которого обвиняют в угрозе убийством, изнасиловании и преступлениях против половой неприкосновенности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, в период с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля на территории Жирновского района совершил изнасилование двух девушек – при этом он угрожал им убийством.

Кроме того, в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года он неоднократно вступал в половые акты с 15‑летней девочкой, зная, какой у нее возраст.

Потерпевшие подали заявления в правоохранительные органы. По ходатайству следствия в отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Собранная доказательная база подтверждает его причастность к совершенным преступлениям. В настоящее время следственные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее в Нижегородской области начали процессуальную проверку после появления информации о том, что группа подростков надругалась над 12-летней девочкой. По данным СМИ, пострадавшая успела включить диктофон и записать голоса предполагаемых участников произошедшего – им от 10 до 14 лет.

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