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22 июля, 16:12

Происшествия

СК проверит сообщения о надругательстве подростков над девочкой в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет по Нижегородской области начал процессуальную проверку после сообщения о надругательстве группы подростков над 12-летней девочкой в Лукояновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Ранее местный телеканал "Сети НН" рассказал, что в противоправных действиях в отношении девочки могли участвовать подростки в возрасте от 10 до 14 лет. По данным журналистов, девочка успела включить диктофон и записать голоса предполагаемых участников произошедшего.

Ранее в Испании пятеро 12-летних подростков надругались над одноклассницей на вечеринке. Уголовное преследование в их отношении невозможно из-за возраста, так как ответственность наступает с 14 лет, поэтому делом занимается прокуратура по делам несовершеннолетних.

Школу временно посещать запретили всем участникам инцидента. Сейчас пострадавшая продолжает учебу, находясь под наблюдением, а подозреваемых перевели в другие классы.

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