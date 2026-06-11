В Испании компанию 12-летних школьников заподозрили в изнасиловании одноклассницы

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В Испании группу 12-летних школьников заподозрили в изнасиловании одноклассницы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC.es.

По информации СМИ, девочка, как и ее одноклассники, была приглашена на день рождения. Во время празднования пять несовершеннолетних надругались над ней. Личности злоумышленников уже установили, однако из-за того, что им от 11 до 12 лет, их, скорее всего, не накажут – возраст уголовной ответственности начинается с 14 лет.

Информация о случившемся передана в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Кроме того, и пострадавшую, и подозреваемых в совершении преступления на пять дней отстранили от учебного процесса. После того, как они вернулись в школу, преступников оградили от остального класса, чтобы "избежать стигматизации".

Пострадавшая девочка страдает как от физических, так и от эмоциональных последствий нападения, но продолжает обучение.

Ранее в Индии изнасиловали 16-летнюю школьницу, записав все на видео и используя его для шантажа. Через какое-то время ее силой посадили на мотоцикл и увезли в кафе, где над ней снова надругались семеро мужчин. После произошедшего родственники заметили, что что-то не так, и девочка решилась рассказать о том, что случилось. Семья обратилась в полицию.

