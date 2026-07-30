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30 июля, 20:47

Происшествия

Средства ПВО за день сбили 59 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват осуществлялся в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. В частности, дроны сбиты над Ростовской, Белгородской, Курской и Кировской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем.

Ранее ВС РФ нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который производит и обслуживает турбореактивные двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Кроме того, был поражен ракетный агрегатно-детальный завод "Львов-1" предприятия "Лорта" – на нем изготавливается бортовая электроника для ракет и системы для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД".

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