ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по военным целям на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

В ведомстве уточнили, что данные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.

Войска РФ поразили в том числе сухогруз в порту Южный и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество.

Ранее российские военные нанесли авиационные удары по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. ВС РФ применяли авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Бойцы РФ также ударили по двум сухогрузам в порту Николаева. В операции использовались ракеты реактивных беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер".