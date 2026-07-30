Четыре нежилых помещения выставили на торги в районе Филевский Парк

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В районе Филевский Парк на городские торги выставлены четыре нежилых помещения площадью от 88,8 до 244 квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты находятся в новом доме по адресу Береговой проезд, дом 1а. Все они расположены на первых этажах, что повышает удобство для посетителей. Свободное назначение помещений позволяет использовать их под торговлю, услуги или досуг.

"Недвижимость у набережных и прогулочных зон – перспективный актив, который может использоваться для размещения бизнеса в сферах торговли, обслуживания, досуга, позволяя рассчитывать на стабильный поток клиентов", – отметил Пуртов.

Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Аукционы пройдут на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявочные кампании завершатся в период с 6 августа по 3 сентября, а открытые аукционы состоятся 18 августа и 15 сентября в зависимости от лота.

Ранее нежилое помещение площадью 416 квадратных метров было выставлено на городские торги в Восточном административном округе Москвы. Объект расположен в районе Северное Измайлово, где преобладают жилые кварталы, что может положительно сказаться на спросе.

Еще одно нежилое помещение свободного назначения выставили на торги в Тверском районе. Объект, общая площадь которого составляет 254,2 квадратного метра, находится на Долгоруковской улице.