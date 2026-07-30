В российском ретейле усилился тренд на рациональное потребление

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Розничная торговля в России в первом полугодии 2026 года развивалась в условиях сдержанного спроса на фоне макроэкономических факторов, при этом усилился тренд на рациональное потребление. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, современный покупатель подходит к выбору более осознанно – у него растет рациональное отношение к тратам. Кроме того, люди чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества.

Такое поведение усилилось в 2025 году на фоне роста ключевой ставки – потребители стали предпочитать крупным покупкам банковские вклады. Сберегательные настроения сохраняются и в 2026 году.

Также Богданов указал на усиление омниканальности. Покупатель использует все каналы сразу – сравнивает цены, делает заказы через приложения, забирает покупки в магазинах, получает доставку домой. Он подчеркнул, что успешным становится тот ретейлер, который умеет работать удобно во всех сценариях.

Однако экономия времени для покупателя в настоящее время важна не меньше, чем экономия денег. Фиксируется рост спроса на компактные форматы рядом с домом, товары, которые не требуют долгого приготовления, а также готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома.

Рациональный подход виден и в выборе формата: выручка жестких дискаунтеров в 2025 году выросла на 67%. Этот тренд продолжает влиять на структуру рынка, который переходит от количественного роста к качественному.

Торговые сети стремятся повышать эффективность каждого объекта. Таким образом, за 2025 год крупные сети открыли около 6,5 тысячи новых магазинов, а общее количество торговых объектов выросло до 117,6 тысячи. Особенно быстро растут жесткие дискаунтеры и магазины у дома.

Во втором полугодии 2026 года спрос, по мнению Богданова, будет поддерживать сезонность. Школьный сезон и новогодние праздники формируют пики покупательской активности. Сберегательный подход, вероятно, сохранится, в связи с чем наиболее востребованными останутся готовая еда, дискаунтеры, магазины у дома и онлайн-канал с экспресс-доставкой.

Ранее сообщалось, что овощи "борщевого набора" в крупных российских сетях в июне 2026 года суммарно подешевели в среднем на 27,9% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим стоимость товаров "первой цены" в целом упала на 11,1%.