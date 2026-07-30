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30 июля, 09:09

Общество

Солнечная погода задержится в Московском регионе до следующей недели

Фото: ТАСС/Олег Елков

Жаркая и солнечная погода прогнозируется в Московском регионе в начале следующей недели. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

"Начало следующей недели у нас тоже получается жаркое. Дневная температура будет 24–29 градусов, ночью – 12–18, преимущественно без осадков. В середине недели может пройти небольшой дождь", – сказала синоптик.

Метеоролог также отметила, что колебания атмосферного давления будут небольшими, с тенденцией к росту.

В целом август может отметиться обильными ливнями и грозами, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Более того, по ее словам, даже 5- или 10-минутные дожди могут оказаться сильными.

Однако затяжные осадки длиной в неделю или декаду в последнем летнем месяце не предполагаются из-за того, что средняя температура будет немного выше климатической нормы. Тем не менее специалист призвала горожан быть готовыми к грозам и шквалистому усилению ветра.

Эксперт заявил, что заморозки могут прийти в Подмосковье в конце августа

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