30 июля, 09:09Общество
Солнечная погода задержится в Московском регионе до следующей недели
Фото: ТАСС/Олег Елков
Жаркая и солнечная погода прогнозируется в Московском регионе в начале следующей недели. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.
"Начало следующей недели у нас тоже получается жаркое. Дневная температура будет 24–29 градусов, ночью – 12–18, преимущественно без осадков. В середине недели может пройти небольшой дождь", – сказала синоптик.
Метеоролог также отметила, что колебания атмосферного давления будут небольшими, с тенденцией к росту.
В целом август может отметиться обильными ливнями и грозами, предупредила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Более того, по ее словам, даже 5- или 10-минутные дожди могут оказаться сильными.
Однако затяжные осадки длиной в неделю или декаду в последнем летнем месяце не предполагаются из-за того, что средняя температура будет немного выше климатической нормы. Тем не менее специалист призвала горожан быть готовыми к грозам и шквалистому усилению ветра.
Эксперт заявил, что заморозки могут прийти в Подмосковье в конце августа