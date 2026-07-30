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Новости

30 июля, 09:37

Происшествия

14-летний подросток погиб в Подмосковье, попав в ДТП за рулем кроссовера

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В Люберцах подросток погиб в ДТП, которое он сам же и спровоцировал. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария случилась возле одного из домов в деревне Островцы. По предварительным данным, 14-летний подросток, не имевший права на управление транспортным средством, находился за рулем автомобиля "Чанган". Он не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине грузовую машину "Скания".

В результате столкновения водитель легковушки 2012 года рождения и его пассажир 2005 года рождения погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Истре столкнулись питбайк и легковое авто, из-за чего пострадали 16-летний юноша и 23-летняя женщина-водитель. Авария произошла на автодороге ММК – Аносино – Павловская Слобода.

По предварительным данным, подросток, управляя питбайком, выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в машину. Обоих участников ДТП госпитализировали.

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