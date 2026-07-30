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30 июля, 15:01

Регионы

Дельфин устроил цирковое представление в море в Сочи

Видео: MAX/Baza

Дельфин устроил цирковое представление у побережья Сочи. Очевидцы сняли на видео афалину, которая подбрасывала медузу как мяч.

Как написала Baza со ссылкой на ученых, такое поведение для дельфинов не редкость. Во время игр они могут использовать самые разные предметы: водоросли, раковины и даже медуз. Подобные занятия помогают животным развивать координацию и оттачивать навыки охоты.

Ранее дельфина заметили в Венецианской лагуне. Животное получило кличку Миммо. Впервые дельфин появился в лагуне около года назад. С того времени он освоился в этих местах, несмотря на опасности.

Как отметили специалисты, дельфину от 5 до 7 лет. Он находится в хорошем состоянии и ведет одинокий образ жизни. В лагуне он находит пропитание, но иногда выплывает в открытое море, а затем приплывает обратно.

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