30 июля, 15:01Регионы
Дельфин устроил цирковое представление в море в Сочи
Как написала Baza со ссылкой на ученых, такое поведение для дельфинов не редкость. Во время игр они могут использовать самые разные предметы: водоросли, раковины и даже медуз. Подобные занятия помогают животным развивать координацию и оттачивать навыки охоты.
Ранее дельфина заметили в Венецианской лагуне. Животное получило кличку Миммо. Впервые дельфин появился в лагуне около года назад. С того времени он освоился в этих местах, несмотря на опасности.
Как отметили специалисты, дельфину от 5 до 7 лет. Он находится в хорошем состоянии и ведет одинокий образ жизни. В лагуне он находит пропитание, но иногда выплывает в открытое море, а затем приплывает обратно.
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