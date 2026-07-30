Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 16:30

Общество

Столичные ветеринары спасли кошку, которую принесли на усыпление

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары спасли кошку, которую принесли на усыпление из-за небольшой опухоли. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Кошка поступила в Кунцевскую ветклинику в возрасте 12–15 лет с диагностированным новообразованием. Хозяева отказались от животного и попросили провести эвтаназию, однако доктора забрали кошку себе и провели операцию. Рана зажила без следа.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и даже помогает студентам. Например, под контролем фельдшера Ульяны Беляцкой первокурсники Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина подстригли ей переросшие когти.

Однако с именем для спасенной кошки еще не определились. На выбор в клинике предлагают клички Калямаля, Катя или Китя. Окончательное решение планируют принять с помощью голосования.

Историю другой спасенной кошки ранее рассказали специалисты Калининской ветклиники. Животное породы шотландская вислоухая по кличке Норка поступила в медучреждение с черным пятном на глазу, которое увеличивалось в размерах, вызывало боль, покраснение конъюнктивы и гнойные выделения.

Ветеринарный офтальмолог диагностировал корнеальный секвестр и удалил пораженные слои роговицы. Затем он выполнил зачистку эпителия до здоровых тканей и ушил веки. Через несколько недель швы сняли, глаз перестал быть воспаленным, а на месте секвестра образовался рубец. В итоге глаз Норки удалось сохранить.

Читайте также


животныеобществогород

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика