Столичные ветеринары спасли кошку, которую принесли на усыпление

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары спасли кошку, которую принесли на усыпление из-за небольшой опухоли. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Кошка поступила в Кунцевскую ветклинику в возрасте 12–15 лет с диагностированным новообразованием. Хозяева отказались от животного и попросили провести эвтаназию, однако доктора забрали кошку себе и провели операцию. Рана зажила без следа.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и даже помогает студентам. Например, под контролем фельдшера Ульяны Беляцкой первокурсники Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина подстригли ей переросшие когти.

Однако с именем для спасенной кошки еще не определились. На выбор в клинике предлагают клички Калямаля, Катя или Китя. Окончательное решение планируют принять с помощью голосования.

Историю другой спасенной кошки ранее рассказали специалисты Калининской ветклиники. Животное породы шотландская вислоухая по кличке Норка поступила в медучреждение с черным пятном на глазу, которое увеличивалось в размерах, вызывало боль, покраснение конъюнктивы и гнойные выделения.

Ветеринарный офтальмолог диагностировал корнеальный секвестр и удалил пораженные слои роговицы. Затем он выполнил зачистку эпителия до здоровых тканей и ушил веки. Через несколько недель швы сняли, глаз перестал быть воспаленным, а на месте секвестра образовался рубец. В итоге глаз Норки удалось сохранить.

