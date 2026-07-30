"Лето в Москве" приглашает на мероприятия Московской недели интерьера и дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 13 по 16 августа Центральный выставочный зал "Манеж" примет уже восьмую Московскую неделю интерьера и дизайна в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в программу войдут три основных направления: предметный и промышленный дизайн, дизайн в искусстве и городской среде, культура и ремесла.

Знакомство с предметным и промышленным дизайном запланировано на 30 июля в пространстве "Предметы" на Саввинской набережной. Там можно будет увидеть выставку работ 250 отечественных брендов и ряд экспозиций художников. Также запланированы встречи с представителями индустрии, посвященные запуску и развитию собственной компании. А 10 августа на заводе "Витрон" гостям покажут процесс создания конвекторов – от чертежа до упаковки готового изделия.

Представители бренда "Радикал Шик" расскажут о работе с текстилем. С 13 по 26 августа компания покажет выставки "328 рисунков, которые стали мировыми трендами" и "Платок как объект промышленного дизайна". 13 и 14 августа откроется фабрика цифровой печати, а 15 и 16 августа пройдет паблик-ток о включении культурных образов в современные коллекции.

Практические вопросы оформления интерьера можно будет обсудить с 13 по 16 августа в торговом центре "Каширский двор". В программу также войдут деловой завтрак 13 августа, день открытых дверей в салоне "Моделюкс" и вечер света "Эс-Ви-Джи" 14 августа, а также мастер-класс по созданию декора 16 августа. Гости узнают все о декоративных штукатурках, работе со светом и распространенных ошибках во время проектирования кухни.

13 и 14 августа будут доступны экскурсии по выставке "Вера Мухина: диалоги, грани" во Всероссийском музее декоративного искусства. Там посетители узнают, как скульпторы работают с художественным стеклом и монументальной пластикой XX века. Некоторые экспонаты будут представлены в столице впервые.

Вместе с тем мероприятия пройдут в галерее Рооммате. 14 августа на Патриарших прудах состоится вечер для дизайнеров и авторов, а в районе Аэропорт – мастер-класс по работе с такими материалами, как гипс, глина, дерево, кожа и текстиль. Посетители увидят мебель, светильники, керамику и предметы интерьера от отечественных дизайнеров.

О связи дизайна с искусством и городской средой расскажет экспозиция "Москва. Статика. Динамика", которая пройдет 15 и 16 августа в арт-центре "Куб". В то же время галерея "Луч" продемонстрирует работы Михаила Розанова и Кирилла Кипяткова. Там покажут фотографические и живописные изображения на светоотражающей ткани, которые меняются под разным углом и светом.

Еще один проект свяжет современное искусство и архитектуру. До конца августа в бизнес-центре "Апсайд Кунцево" можно будет посетить экспозицию "Идиллия" от галереи "Робино". Основным предметом обсуждения станет монументальная скульптура Антона Вяткина.

Полная программа опубликована на официальном сайте проекта. Для посещения некоторых площадок требуется предварительная регистрация.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" в "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль – в Южном спортивном центре будут оборудованы несколько тематических локаций, доступных с 1 августа по 6 сентября. Среди них, в частности, водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах, каток, выступления по гидрофлаю и многое другое.

