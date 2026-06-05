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05 июня, 11:06

Город

Московская неделя интерьера и дизайна объединила уже три тысячи брендов

Фото: пресс-служба ДПиИР

В столице открылся прием заявок на участие в восьмой Московской неделе интерьера и дизайна. Она пройдет с 13 по 16 августа в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За семь сезонов свои товары широкой аудитории представили почти три тысячи производителей мебели, декора и интерьерных решений. В экспозициях, мероприятиях и деловых встречах приняли участие игроки рынка и эксперты более чем из 40 стран. Число посетителей превысило 900 тысяч. В этом году гостей Московской недели интерьера и дизайна ждет порядка 50 событий – от круглых столов до практических мастер-классов", – отметила Наталья Сергунина.

Перед зрителями выступят около 200 ведущих представителей индустрии. Они поделятся опытом, обсудят современные тенденции и перспективы развития отрасли.

Деловая программа охватит пять ключевых направлений: интерьер и дизайн жилья; рабочие, коммерческие и общественные пространства, искусство, стили и тренды, предметный и промышленный дизайн, бизнес и его продвижение.

Выставка объединит несколько форматов. Например, москвичи и туристы увидят классические стенды с готовыми решениями, каждый бренд продемонстрирует свою уникальную концепцию. Зону предметного дизайна оформят в виде галереи. Там разместят посуду, керамику ручной работы, элементы декора и многое другое.

Отдельно представят товары участников столичной программы поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". Изделия можно будет приобрести.

В пространстве для консультаций желающие получат практические рекомендации от ведущих дизайнеров и экспертов по обустройству дома. Они дадут персональные советы по выбору стиля, материалов и цветовых решений.

Предприниматели могут подать заявку на участие в событии со своим стендом до 20 июня, в маркет-зоне – до 30 июня, в галерее предметного дизайна – до 30 июля. Итоговый список компаний сформирует экспертный совет.

По словам Натальи Сергуниной, ежегодно Неделю посещают представители профессионального сообщества из разных стран. Так, в прошлый раз на мероприятиях побывали крупные закупщики из Саудовской Аравии, Индии и Египта. Они заключили контракты с российскими производителями на сумму свыше 310 миллионов рублей.

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее Сергунина рассказала, что столица каждый год организует десятки деловых поездок, в ходе которых городские компании могут представить свои товары и услуги потенциальным партнерам за рубежом. С января экспортеры из Москвы уже побывали в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Заключено более 40 контрактов.

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