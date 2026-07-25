Путин отметил взаимодействие РФ и Казахстана в проекте коридора "Север-Юг"

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Россия и Казахстан активно взаимодействуют в реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг". Об этом заявил Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.

"Его восточная ветка связывает российские порты на Черном и Балтийском морях, в Арктике, регионы в центральной части страны, в Сибири через казахстанскую территорию с Туркменистаном и Ираном", – подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что поставки по коридору растут. С начала текущего года они увеличились на 10%.

В конце мая Путин посетил Казахстан с рабочим визитом. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с президентом РФ заявил, что он выполняет миссию судьбоносного значения для своей страны.

Токаев назвал Путина выдающимся госдеятелем и политиком мирового масштаба. Также президент Казахстана подчеркнул, что никакие крупные и значимые проблемы международного уровня не могут и не смогут найти должного решения без прямого участия российской стороны.

