28 мая, 12:12

Путин и Токаев приняли совместное заявление об основах дружбы народов РФ и Казахстана

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

Как ранее указывал помощник российского президента Юрий Ушаков, в данном документе обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества.

По его словам, семь основ затрагивают основные направления взаимодействия двух стран на государственном и человеческом уровне. Первая основа – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства, вторая – общие усилия по развитию евразийской интеграции, созданию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога.

Третья основа – общая граница как пространство добрососедства и сотрудничества, четвертая – экономическое партнерство, пятая – языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, шестая – молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, седьмая – это совместный взгляд в будущее.

Российский президент находится в Астане с рабочим визитом. Планируется, что он останется в Казахстане до 29 мая.

28-го числа между Путиным и Токаевым прошли переговоры в узком составе. В ходе общения президент РФ отметил вклад казахстанского президента в продвижение русского языка. В свою очередь, Токаев сказал, что РФ и Казахстан являются "друзьями и братьями", у которых много общего.

Путин заявил, что отношения РФ и Казахстана вышли на уровень стратегического партнерства

властьполитика

