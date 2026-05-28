Бонусная серия катаний стартует на курорте "Красная Поляна" с июня

Бонусная серия катаний пройдет на курорте "Красная Поляна" с 1 по 28 июня, заявила пресс-службе курорта.

"Специально для этого на высоте 2 050 метров над уровнем моря в рамках ежегодного фестиваля Bonus Summer Camp был построен единственный в России летний сноупарк площадью 30 тысяч квадратных метров", – уточнили в сообщении.

В уникальной высокогорной долине Цирк-2 благодаря особому микроклимату снег сохраняется значительно дольше, чем на других курортах горного кластера Сочи. Это позволяет продлить горнолыжный сезон даже в начале лета.

В 2026 году фестиваль переходит на новый уровень и присоединяется к экосистеме New Star Festivals. Проект объединит спорт, мероприятия на открытом воздухе, музыку и семейный отдых в формате четырехнедельного семейного лагеря-фестиваля с летним сноупарком.

Сноупарк будет включать пять зон для катания, которые подойдут райдерам любого уровня, от новичков до профессионалов, а также пять подъемников, джиб-фигуры и трамплины для начинающих и опытных спортсменов.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие выходные в горах ожидаются небольшие снегопады, что позволит создать еще более комфортное покрытие для катания. Традиционно больше всего гостей приедет из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Организаторы ожидают около 2,5 тысячи участников из разных регионов России.

Ежедневно участников будут ждать разнообразные активности как в лагере, так и на территории курорта. Среди них – тренировки и совместные катания с прорайдерами, занятия йогой, хайкинг, велопрогулки, скейтбординг, а также лекции и мастер-классы для тех, кто хочет провести время в горах не только на склоне.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым популярным направлением у россиян в День святого Валентина в 2026 году. По данным Ассоциации туроператоров России, Сочи остается универсальным направлением, а "Красная Поляна" усиливает интерес за счет гор, спа-отелей и романтической атмосферы.