28 мая, 11:42

Провоз велосипедов в поездах ЦППК и МТППК будет бесплатным 30 мая

Пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) в день Московского детского велофестиваля, 30 мая. Об этом сообщили пресс-службы перевозчиков.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оформить билет с нулевой стоимостью в кассе ЦППК или в билетном автомате. Транспортировка велосипеда допускается в тамбуре поезда либо в салоне на специальных креплениях.

При этом в границах МЦД бесплатный провоз велосипедов доступен не только в день фестиваля, а в любое время. На остальных участках и направлениях – в периоды с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 при оформлении бесплатного билета.

В МТППК, в свою очередь, уточнили, что бесплатный провоз велосипедов будет действовать во всех пригородных поездах компании с 07:00 30 мая до 06:00 31 мая.

Детский велофестиваль состоится 30-го числа на Цветном бульваре в Москве. Принять участие в заездах могут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист пройдет маршрут самостоятельно.

