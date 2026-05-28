Спортсмены Мельникова, Гуменник и Гогин вошли в рейтинг Forbes "30 до 30"

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, фигурист Петр Гуменник и киберспортсмен по Counter-Strike 2 Иван Zweih Гогин вошли в рейтинг Forbes "30 до 30". Они попали в категорию "Спорт и киберспорт", сообщается на сайте журнала.

Рейтинг рассчитан на лиц, получивших к 30 годам признание и ставших известными на всероссийском и глобальном уровне.

25-летняя Мельникова является чемпионкой Олимпиады в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

Гуменнику 24 года. Как подчеркнул журнал, в апреле он возглавил рейтинг российских фигуристов, которые имеют самые высокие призовые. Спортсмен смог заработать 11,58 миллиона рублей. В марте Гуменник победил в одиночном катании в Финале Гран-при России.

Гогину 18 лет. С 2024 по 2025 год он играл за команду Nemiga. Затем киберспортсмен стал выступать за российскую команду Team Spirit, с которой одержал победу на турнирах IEM Cologne 2025 и Blast Bounty 2025 Season 2 Finals. После этого Гогина перевели в запас, и он сменил команду, присоединившись к Parivision. В финале турнира Blast Bounty 2026 Season 1 Finals команде удалось обыграть Team Spirit.

