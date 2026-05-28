19 бассейнов под открытым небом начнут работу в Москве с 1 июня

Бассейны под открытым небом заработают в столице с 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве". Все желающие смогут насладиться отдыхом в Парке Горького, "Серебряном бору", "Сокольниках", а также на площадках "Московских сезонов". Куда отправиться, чтобы искупаться, разбиралась Москва 24.

Главные площадки

Как сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, зоны для плавания оборудуют всем необходимым для комфортного отдыха, включая шезлонги, зонты и камеры хранения. Кроме того, посетители смогут принять участие в спортивных активностях и развлекательных программах.

В этом году будут открыты 19 площадок с бассейнами. При этом 12 из них находятся на локациях фестиваля "Московские сезоны". Здесь посетители смогут выбрать сеансы продолжительностью 1,5 часа (с 09:00) и 3 часа (с 11:00).

Детям с 3 до 14 лет пользоваться бассейнами можно только в сопровождении взрослых, которым необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, а также доверенность, если ребенка сопровождают не родители. Гости старше 14 лет могут посещать площадки самостоятельно при предъявлении паспорта.

Входной билет для взрослых стоит от 400 рублей, а для детей – от 200 рублей. Для определенных категорий посетителей предусмотрены льготы, о которых можно узнать на сайте.

Локации можно найти в районах:



Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);

Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);

Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);

Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);

Некрасовка (сквер у станции метро "Некрасовка").

7 площадок для купания расположились в парках Москвы. В частности, можно отдохнуть в "Митине", 50-летия Октября, "Сокольниках", "Ходынском поле", "Серебряном бору" и у Пионерского пруда в Парке Горького. Причем последняя локация напомнит гостям курорт: здесь будет оборудован песчаный берег, а также сауна.

Удобства для гостей

В стоимость посещения локаций входит аренда шезлонгов, а на отдельных площадках гостям доступны ВИП-шезлонги. Также на многих локациях оборудованы отдельные неглубокие бассейны для детей до 14 лет.

В билет также включено пользование зонтами, раздевалками, душевыми кабинами, туалетами и камерами хранения. Пункты проката, где посетители могут приобрести или взять в аренду любые плавательные принадлежности, включая одноразовые тапочки, полотенца и надувные нарукавники.

Вода во всех бассейнах проходит фильтрацию и подогревается. Для комфорта посетителей поддерживается постоянный температурный режим: во взрослых зонах – до 26–28 градусов, а в детских – не ниже 30–32. При этом все локации оборудованы барами, где можно приобрести прохладительные напитки и легкие закуски, а на отдельных площадках дополнительно работают рестораны с открытыми верандами.

Во многих зонах есть закрытые навесы – перголы, которые защищают посетителей от ветра и осадков. Внутри этих конструкций температура плюс 27 градусов.

Возле бассейнов можно будет увидеть медицинские посты и спасательные вышки. Администраторы, профессиональные спасатели и медперсонал будут следить за безопасностью гостей.

Оформить билеты в бассейны можно онлайн через сервис "Мосбилет". Также на некоторых площадках доступна покупка билетов на месте через кассу.

Для многократного посещения летних бассейнов в течение сезона посетители могут оформить персональную карту. Ее наличие позволяет проходить на площадки без необходимости повторного подписания документов при каждом визите.

