28 мая, 18:08

Происшествия

Суд вынес приговор командиру взвода украинского нацбата Хамраеву

Фото: depositphotos/YGphoto

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор командиру взвода добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Геннадию Хамраеву (включен в список террористов и экстремистов в РФ), сообщает ТАСС.

Выяснилось, что в 2015 году россиянин решил примкнуть к террористической организации, для чего выехал на территорию Украины и вступил в "Правый сектор". В том же году он проходил обучение на тренировочной базе.

В должности стрелка и командира взвода нацбатальона подсудимый выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы корпуса. Кроме того, Хамраев принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях.

Приговором суда ему назначили 20 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее российские силовики задержали 37 человек, которые по указанию мошенников подожгли объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса России. Из всех задержанных 34 оказались гражданами России, а остальные – иностранцами. Всех фигурантов подозревают в незаконном администрировании сим-боксов.

