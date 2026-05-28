Суд вынес приговор командиру взвода украинского нацбата Хамраеву

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор командиру взвода добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Геннадию Хамраеву (включен в список террористов и экстремистов в РФ), сообщает ТАСС.

Выяснилось, что в 2015 году россиянин решил примкнуть к террористической организации, для чего выехал на территорию Украины и вступил в "Правый сектор". В том же году он проходил обучение на тренировочной базе.

В должности стрелка и командира взвода нацбатальона подсудимый выполнял обязанности по несению внутренней, караульной и постовой службы корпуса. Кроме того, Хамраев принимал активное участие в боевых и разведывательных действиях.

Приговором суда ему назначили 20 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

