18 мая, 10:36

ФСБ в марте задержала 37 человек за поджоги объектов транспорта и ТЭК

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

В марте текущего года российские силовики задержали 37 человек, которые по указанию мошенников подожгли объекты транспорта и ТЭК. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Из 37 задержанных 34 оказались гражданами России, а остальные – иностранцами. Операции по задержанию были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Алтайском крае, а также в Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Всех фигурантов подозревают в незаконном администрировании сим-боксов. В ходе мероприятий было изъято свыше 50 сим-боксов и порядка 8 тысяч сим-карт.

В рамках расследования выяснилось, что большая часть правонарушителей переписывалась в группах знакомств в мессенджере Telegram с девушками, которые просили их сообщать координаты местонахождения школ, торговых центров и их собственных адресов.

Затем с введенными в заблуждение людьми связывались мошенники, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов и использовавшие номера отечественных операторов связи.

Причем аферисты утверждали, что переданные сведения якобы использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для подготовки ракетных ударов и атак беспилотников, и под угрозой уголовной ответственности склоняли людей к поджогам.

Ранее военный суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины, за это им обещали денежное вознаграждение.

В результате противоправных действий они причинили ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Двоим назначено наказание в виде 20 и 22 лет лишения свободы, третьему, являющемуся несовершеннолетним, – 9 лет.

