03 апреля, 10:33

Трое жителей Ивановской области получили до 22 лет за поджог вышки сотовой связи

Военный суд вынес приговор трем жителям Ивановской области, которые совершили поджог вышки сотовой связи, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Обвинительный приговор вынесен 2-м Западным военным судом. Было установлено, что трое жителей Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения вступили в запрещенное на территории России террористическое сообщество. По заданию куратора с Украины они совершили террористический акт. За это им обещали денежное вознаграждение.

В результате поджога они причинили ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Двоим назначено наказание в виде 20 и 22 лет лишения свободы, третьему, являющемуся несовершеннолетним – 9 лет.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье. Диверсию планировал реализовать россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, однако он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

