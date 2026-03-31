Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 12:03

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ провели операцию по предотвращению теракта на одном из предприятий ОПК в Подмосковье, следует из сообщения, распространенного пресс-службой ведомства.

Диверсию планировал реализовать россиянин, работавший на заводе и действовавший по заданию украинских спецслужб. Силовики попытались задержать преступника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства (СВУ), однако он оказал вооруженное сопротивление, в ответ на которое был нейтрализован.

В рамках расследования федеральная служба установила, что злоумышленник самостоятельно установил контакт с представителем спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Согласно предоставленной ему инструкции, он контролировал и создавал тайники со средствами поражения, поджигал релейные шкафы на железнодорожных путях, а также разведывал объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов в столичном регионе.

Во время следственных мероприятий на месте ЧП правоохранители изъяли устройство, замаскированное под корпус пауэрбанка. Оно состояло из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора зарубежного производства и механизма активации по радиосигналу. Также там были обнаружены сигнальный пистолет, переоборудованный для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

Еще один теракт ранее был предотвращен в Ставрополе. Покушение на одного из полицейских планировал 30-летний гражданин РФ. Мужчина по своей воле связался с куратором Украины и по его приказу следил за правоохранителем, а также членами его семьи.

Преступник должен был установить СВУ в личной машине жертвы для последующего подрыва. Во время задержания куратор успел дистанционно подорвать устройство, из-за чего подозреваемый погиб.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика