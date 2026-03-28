В Ставрополе предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов

Российские спецслужбы предотвратили в Ставрополе теракт против полицейского. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ФСБ России, диверсию планировал по заданию украинских спецслужб 30-летний гражданин РФ 1995 года рождения. Мужчина по своей воле связался в мессенджере Telegram с куратором Украины. По приказу своего наставника он следил за полицейским и членами его семьи.

Затем злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения подрыва личной машины полицейского. Во время задержания мужчины украинский куратор дистанционно подорвал взрывчатку, из-за чего подозреваемый погиб. При этом сотрудники органов безопасности и местные жители не получили ранения.

Во время осмотра места происшествия было изъято второе СВУ, состоящее из 1 500 грамм пластичного взрывчатого вещества и электродетонатора иностранного производства, исполнительного механизма на базе GSM-модуля с микрофоном для контроля акустической обстановки, а также телефон злоумышленника, в котором была найдена переписка с сотрудником украинских спецслужб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее был предотвращен теракт украинских спецслужб на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. Выяснилось, что 21-летний местный житель под влиянием телефонных мошенников перевел деньги на "безопасный счет", после чего с ним связались в мессенджере Telegram "правоохранители".

Аферисты склонили молодого человека к преступлениям, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за финансирование украинских военных. Куратор передал молодому человеку координаты объектов, расположенных на территории учебной базы. Злоумышленник выполнил все указания, но не довел свой умысел до конца, так как был задержан, а после – арестован. По делу о теракте ему грозит до 20 лет лишения свободы.

