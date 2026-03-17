17 марта, 12:51

Шойгу: Россия противостоит 56 странам, пытающимся совершать теракты на ее объектах

Фото: kremlin.ru

Россия должна с высочайшей организованностью противостоять действиям 56 стран, которые пытаются совершать теракты на ее объектах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (РФ) Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе.

"Фактически против нашей страны действует <…> весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он напомнил, что за последнее время западными спецслужбами разработано "огромное количество разного рода механизмов" по совершению террористических актов. В связи с этим Шойгу предложил обсудить, как исполняются меры защиты и что необходимо предпринять дополнительно.

Ранее средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция "Русская". При этом ударам подвергались также КС "Береговая" и "Казачья". Позже атаки повторились. Все нападения были успешно отражены.

В свою очередь, Минобороны РФ возложило ответственность за удары на Украину. Оборонное ведомство указало, что диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

