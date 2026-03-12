Форма поиска по сайту

12 марта, 12:43

Происшествия

Компрессорные станции "Русская" и "Береговая" вновь подверглись атаке

Фото: министерство обороны РФ

Компрессорные станции (КС) "Русская" и "Береговая", обеспечивающие экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в направлении Турции, были вновь атакованы средствами воздушного нападения. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Газпром".

Удары были зафиксированы ранним утром 12 марта. Тем не менее все нападения удалось успешно отразить.

Всего с 24 февраля объекты российской энергетической компании на юге страны подверглись атакам 13 раз. Две из них были совершены 10 и 11 марта по КС "Береговая" и "Казачья", а также "Русская".

Минобороны РФ возложило ответственность за нанесение ударов на Украину. Как пояснили в ведомстве, диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

В Кремле, в свою очередь, произошедшее назвали тревожным. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул безответственность Киева, указав, что данные атаки демонстрируют натуру и сущность Украины, в том числе в период мирового энергокризиса, который связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

