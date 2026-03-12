Французская TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Фото: 123RF.com/rutchapong

Французская компания TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ. Это следует из заявления организации.

Данное решение затронет примерно 15% от общего объема ресурсов, выпускаемых компанией. При этом эскалация конфликта на Ближнем Востоке не сказалась на добыче нефти на суше в ОАЭ (около 210 тысяч баррелей в сутки), так как экспорт горючего осуществляется через терминал в Фуджейре.

Помимо этого, функционирует в штатном режиме нефтеперерабатывающий завод Satorp в Саудовской Аравии, который обеспечивает горючим внутренний рынок страны.

Компания также уточнила, что не исключает ограниченного влияния остановки производства сжиженного природного газа в Катаре на торговлю ресурсом (в этом году прогнозируется примерно 2 миллиона тонн).

Ранее Владимир Путин сообщал, что мир столкнется с новой ценовой реальностью по нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как указал российский лидер, стоимость ресурсов вырастет. В частности, по его словам, за последнюю неделю цены увеличились более чем на 30%.

При этом Путин указал, что Россия предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке вызовут этот рост цен, а также поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке подтолкнет глобальную логистику ТЭК к более выгодным рынкам.

Также президент обратил внимание, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. При этом в 2025 году через него шло около трети мирового морского экспорта нефти – порядка 14 миллионов баррелей в сутки.

Путин также предположил, что нефтедобыча на территории Ближнего Востока, ориентированная на экспорт через Ормузский пролив, рискует в ближайший месяц быть полностью остановлена. Он отметил, что хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти.

Рост цен на нефть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, когда 28 февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

