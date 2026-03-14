Минздрав: пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медпомощь в РФ бесплатно

Пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медицинскую помощь в России бесплатно, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данные заболевания не лечатся в России по программе ОМС. Кузнецов отметил, что это не соответствует действительности.

"Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – подчеркнул он.

Он также добавил, что это финансируется за счет средств федерального и государственного бюджетов.

Более того, ранее сообщалось, что программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на 2026 год будет расширятся. В частности, в программу добавят лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную пептидную вакцину "Онкопепт".

