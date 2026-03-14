14 марта, 21:22

Минздрав: пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медпомощь в РФ бесплатно

Пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медицинскую помощь в России бесплатно, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данные заболевания не лечатся в России по программе ОМС. Кузнецов отметил, что это не соответствует действительности.

"Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – подчеркнул он.

Он также добавил, что это финансируется за счет средств федерального и государственного бюджетов.

Более того, ранее сообщалось, что программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в России на 2026 год будет расширятся. В частности, в программу добавят лекарственную противоопухолевую терапию с применением персонализированных мРНК‑вакцин и персонализированную пептидную вакцину "Онкопепт".

Читайте также


общество

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

