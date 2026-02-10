Форма поиска по сайту

Новости

10 февраля, 14:45

Общество

Голикова заявила о снижении в РФ смертности от онкологии, ВИЧ и туберкулеза

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В России отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний, ВИЧ и туберкулеза. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с Владимиром Путиным.

"В первую очередь я бы хотела отметить, мы пока имеем только оперативные данные еще за 2025 год, но тем не менее мы видим зримое изменение по снижению смертности от онкологических заболеваний", – сказала она.

Что касается туберкулеза, можно сказать, что в России его уже победили, добавил вице-премьер. Смертность от заболеваний, над борьбой с которыми в стране ведется постоянная работа, сильно снижается.

Ранее Минздрав РФ разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

