Многодетные семьи сохранят право получать пособие при превышении доходов до 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многодетные семьи в России сохранят право на получение пособия в размере половины прожиточного минимума при превышении доходов семьи в пределах 10%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что россияне в ходе прямой линии с Владимиром Путиным попросили оставить многодетным право на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по доходам семьи.

В связи с этим кабмин подготовил соответствующие изменения в нормативно-правовую базу. Если при повторном назначении выплаты доходы вырастут в пределах 10%, то гражданам продлят пособие еще на 12 месяцев, но уже в размере половины прожиточного минимума.

"Но точная сумма здесь зависит от региона", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года в России увеличился материнский капитал на первого ребенка. Он был повышен более чем на 38 тысяч рублей и теперь составляет 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, в которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей.

