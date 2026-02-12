12 февраля, 17:48Культура
В "Мосбилете" можно купить билеты на концерты этого сезона в "Зарядье"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Через сервис "Мосбилет" можно приобрести билеты на концерты нового сезона в зале "Зарядье", где запланированы симфонические вечера, джазовые программы и масштабные музыкальные проекты – от кантаты Carmina Burana до концертов Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Концерт Вадима Эйленкрига
- Дата: 14 февраля
- Возрастное ограничение: 6+
Трубач Вадим Эйленкриг вместе с ансамблем представит программу джазовых баллад о любви. Прозвучат классические стандарты, включая Body and Soul, а также авторские композиции музыканта. Специальной гостьей станет кубинская певица Илиана Санчез – участница международных музыкальных конкурсов.
Симфонический оркестр Государственного академического Большого театра России, дирижер – Валерий Гергиев
- Дата: 10 марта
- Возрастное ограничение: 6+
Концерт откроет цикл к 135-летию Сергея Прокофьева. В программе прозвучат Второй фортепианный концерт композитора и музыка из балета "Золушка" в исполнении оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева. В качестве солиста выступит Илья Папоян.
Pavel Milюков (скрипка). "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова
- Дата: 20 марта
- Возрастное ограничение: 6+
Программа к 270-летию Моцарта объединит музыку разных эпох. В первом отделении прозвучат Венецианская симфония Антонио Сальери и Пятый скрипичный концерт Моцарта. Во втором гости услышат произведения XX века – от переложений Шостаковича до киномузыки Эннио Морриконе.
Carmina Burana
- Дата: 25 марта
- Возрастное ограничение: 12+
Вечер откроется произведениями Клода Дебюсси, в том числе прелюдией "Послеполуденный отдых фавна" и циклом "Ноктюрны". Во втором отделении прозвучит знаменитая кантата Карла Орфа – Carmina Burana.
Сочинение, вдохновленное средневековыми поэтами-вагантами, известно своим узнаваемым вступлением – хором O Fortuna.
Концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра
- Дата: 17 апреля
- Возрастное ограничение: 6+
Музыканты представят программу на стыке классики и джаза. В ходе мероприятия прозвучат джазовые интерпретации тем М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Ж. Бизе и С. В. Рахманинова, а также сюиты Николая Левиновского.
В произведении "Образы Мусоргского" будут представлены новые интерпретации сочинений "Картинки с выставки" и "Русь".
Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр (дирижер – Иван Рудин)
- Дата: 19 апреля
- Возрастное ограничение: 6+
В программе прозвучит Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и Первая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая одной из самых известных дипломных работ в истории музыки.
Национальный характер оказал значительное влияние на этот концерт, а русская лирика, как следует из афиши, в нем заряжена прокофьевской энергией.
Шестилетие органа зала "Зарядье"
- Дата: 28 февраля
- Возрастное ограничение: 6+
Праздничный вечер посвящен одному из крупнейших органов Москвы. На сцену выйдут главный хранитель инструмента Лада Лабзина и лауреаты международных конкурсов Александр Новоселов и Сергей Черепанов. В программе подготовлены произведения Ференца Листа, включая Фантазию и фугу на тему BACH.
