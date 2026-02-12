В "Мосбилете" можно купить билеты на концерты этого сезона в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Через сервис "Мосбилет" можно приобрести билеты на концерты нового сезона в зале "Зарядье", где запланированы симфонические вечера, джазовые программы и масштабные музыкальные проекты – от кантаты Carmina Burana до концертов Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Концерт Вадима Эйленкрига

Дата: 14 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Трубач Вадим Эйленкриг вместе с ансамблем представит программу джазовых баллад о любви. Прозвучат классические стандарты, включая Body and Soul, а также авторские композиции музыканта. Специальной гостьей станет кубинская певица Илиана Санчез – участница международных музыкальных конкурсов.

Симфонический оркестр Государственного академического Большого театра России, дирижер – Валерий Гергиев

Дата: 10 марта

Возрастное ограничение: 6+

Концерт откроет цикл к 135-летию Сергея Прокофьева. В программе прозвучат Второй фортепианный концерт композитора и музыка из балета "Золушка" в исполнении оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева. В качестве солиста выступит Илья Папоян.

Pavel Milюков (скрипка). "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова

Дата: 20 марта

Возрастное ограничение: 6+

Программа к 270-летию Моцарта объединит музыку разных эпох. В первом отделении прозвучат Венецианская симфония Антонио Сальери и Пятый скрипичный концерт Моцарта. Во втором гости услышат произведения XX века – от переложений Шостаковича до киномузыки Эннио Морриконе.

Carmina Burana

Дата: 25 марта

Возрастное ограничение: 12+

Вечер откроется произведениями Клода Дебюсси, в том числе прелюдией "Послеполуденный отдых фавна" и циклом "Ноктюрны". Во втором отделении прозвучит знаменитая кантата Карла Орфа – Carmina Burana.

Сочинение, вдохновленное средневековыми поэтами-вагантами, известно своим узнаваемым вступлением – хором O Fortuna.

Концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра

Дата: 17 апреля

Возрастное ограничение: 6+

Музыканты представят программу на стыке классики и джаза. В ходе мероприятия прозвучат джазовые интерпретации тем М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Ж. Бизе и С. В. Рахманинова, а также сюиты Николая Левиновского.

В произведении "Образы Мусоргского" будут представлены новые интерпретации сочинений "Картинки с выставки" и "Русь".

Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр (дирижер – Иван Рудин)

Дата: 19 апреля

Возрастное ограничение: 6+

В программе прозвучит Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и Первая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая одной из самых известных дипломных работ в истории музыки.

Национальный характер оказал значительное влияние на этот концерт, а русская лирика, как следует из афиши, в нем заряжена прокофьевской энергией.

Шестилетие органа зала "Зарядье"

Дата: 28 февраля

Возрастное ограничение: 6+

Праздничный вечер посвящен одному из крупнейших органов Москвы. На сцену выйдут главный хранитель инструмента Лада Лабзина и лауреаты международных конкурсов Александр Новоселов и Сергей Черепанов. В программе подготовлены произведения Ференца Листа, включая Фантазию и фугу на тему BACH.

Ранее сообщалось, что в московских театрах проходят спектакли, поставленные по произведениям школьной программы. Например, в Театре на Юго-Западе можно посетить постановку Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита".

Спектакль идет 3 часа 35 минут, за это время зрители увидят сатирическую Москву, трагический Ершалаим и потусторонний мир Воланда.