Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 17:48

Культура

В "Мосбилете" можно купить билеты на концерты этого сезона в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Через сервис "Мосбилет" можно приобрести билеты на концерты нового сезона в зале "Зарядье", где запланированы симфонические вечера, джазовые программы и масштабные музыкальные проекты – от кантаты Carmina Burana до концертов Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Концерт Вадима Эйленкрига

  • Дата: 14 февраля
  • Возрастное ограничение: 6+

Трубач Вадим Эйленкриг вместе с ансамблем представит программу джазовых баллад о любви. Прозвучат классические стандарты, включая Body and Soul, а также авторские композиции музыканта. Специальной гостьей станет кубинская певица Илиана Санчез – участница международных музыкальных конкурсов.

Симфонический оркестр Государственного академического Большого театра России, дирижер – Валерий Гергиев

  • Дата: 10 марта
  • Возрастное ограничение: 6+

Концерт откроет цикл к 135-летию Сергея Прокофьева. В программе прозвучат Второй фортепианный концерт композитора и музыка из балета "Золушка" в исполнении оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева. В качестве солиста выступит Илья Папоян.

Pavel Milюков (скрипка). "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова

  • Дата: 20 марта
  • Возрастное ограничение: 6+

Программа к 270-летию Моцарта объединит музыку разных эпох. В первом отделении прозвучат Венецианская симфония Антонио Сальери и Пятый скрипичный концерт Моцарта. Во втором гости услышат произведения XX века – от переложений Шостаковича до киномузыки Эннио Морриконе.

Carmina Burana

  • Дата: 25 марта
  • Возрастное ограничение: 12+

Вечер откроется произведениями Клода Дебюсси, в том числе прелюдией "Послеполуденный отдых фавна" и циклом "Ноктюрны". Во втором отделении прозвучит знаменитая кантата Карла Орфа – Carmina Burana.

Сочинение, вдохновленное средневековыми поэтами-вагантами, известно своим узнаваемым вступлением – хором O Fortuna.

Концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра

  • Дата: 17 апреля
  • Возрастное ограничение: 6+

Музыканты представят программу на стыке классики и джаза. В ходе мероприятия прозвучат джазовые интерпретации тем М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Ж. Бизе и С. В. Рахманинова, а также сюиты Николая Левиновского.

В произведении "Образы Мусоргского" будут представлены новые интерпретации сочинений "Картинки с выставки" и "Русь".

Денис Мацуев и Московский государственный симфонический оркестр (дирижер – Иван Рудин)

  • Дата: 19 апреля
  • Возрастное ограничение: 6+

В программе прозвучит Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и Первая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая одной из самых известных дипломных работ в истории музыки.

Национальный характер оказал значительное влияние на этот концерт, а русская лирика, как следует из афиши, в нем заряжена прокофьевской энергией.

Шестилетие органа зала "Зарядье"

  • Дата: 28 февраля
  • Возрастное ограничение: 6+

Праздничный вечер посвящен одному из крупнейших органов Москвы. На сцену выйдут главный хранитель инструмента Лада Лабзина и лауреаты международных конкурсов Александр Новоселов и Сергей Черепанов. В программе подготовлены произведения Ференца Листа, включая Фантазию и фугу на тему BACH.

Ранее сообщалось, что в московских театрах проходят спектакли, поставленные по произведениям школьной программы. Например, в Театре на Юго-Западе можно посетить постановку Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита".

Спектакль идет 3 часа 35 минут, за это время зрители увидят сатирическую Москву, трагический Ершалаим и потусторонний мир Воланда.

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика