Театральный гид выпускника. Спектакли по школьной программе в "Мосбилете"

Фото: Театр сатиры

В московских театрах проходят спектакли, поставленные по произведениям школьной программы. Приобрести на них билеты можно в сервисе "Мосбилет", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в Театре на Юго-Западе можно посетить постановку Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита". Спектакль идет 3 часа 35 минут, за это время зрители увидят сатирическую Москву, трагический Ершалаим и потусторонний мир Воланда. Это может стать полезным материалом для тех, кто готовится к ЕГЭ, чтобы осмыслить важнейшие проблемы произведения.

В ролях – заслуженные артисты России Олег Леушин и Сергей Бородинов, Максим Лакомкин и заслуженная артистка России Карина Дымонт. Ближайшие показы состоятся 2 и 16 марта.

Помимо этого, в театре покажут масштабную постановку режиссера Олега Анищенко "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого. Спектакль длится 5 часов 40 минут и бережно сохраняет ключевые сюжетные линии, а использование видеопроекций и хореографии делает философский роман зрелищным. Ближайший показ – 14 марта.

Спектакль "Зойкина квартира", также поставленный Анищенко, пройдет 25 февраля, 30 и 31 марта. Режиссер перерабатывает историю о превращении ателье в дом свиданий в притчу о нравственном разложении эпохи новой экономической политики (НЭП). Постановка идет 3,5 часа, а Зоя, в исполнении Любови Ярлыковой, как и ее гости, создают галерею пороков, которые по-прежнему остаются злободневными.

В постановке Беляковича можно будет увидеть спектакль "Ревизор" – классическую комедию Николая Гоголя. Роль городничего исполняют Денис Нагретдинов, а Хлестакова – Игорь Михмель. Постановка идет 3 часа, а ближайший показ состоится 16 апреля.

20 февраля и 21 марта можно будет увидеть работу режиссера Михаила Беляковича "Мертвые души" по одноименной поэме Гоголя. За 2 часа 5 минут зрители увидят путешествие Чичикова в исполнении Антона Багирова, а сам спектакль фокусируется на проблеме мертвенности души при внешней живости.

В Московском академическом театре сатиры представят спектакль "Мастер и Маргарита. История любви". В центре постановки, которая длится 1 час 40 минут, – всепоглощающая любовь, ради которой главные герои готовы пойти даже на сделку с дьяволом. Ближайшие показы пройдут 12 и 21 февраля.

В спектакле "Василий Теркин" главную роль исполняют 5 актеров, в том числе Денис Кириллов и Влад Окропиридзе, что визуализирует мысль Александра Твардовского о Теркине как о собирательном образе русского солдата. За 1 час 20 минут зрители смогут увидеть яркие примеры народного героизма, стойкости духа и патриотизма. Показы – 23 февраля и 18 марта.

17 марта гостям театра покажут комедию Александра Островского "Бешеные деньги". Это хороший шанс увидеть, как конфликт "умных" и "бешеных" денег разворачивается в декорациях светских гостиных.

Острую и глубокую трагикомедию "Лес" в постановке Антона Яковлева можно посетить 14 и 27 февраля. В центре сюжета – встреча трагика Несчастливцева в исполнении Максима Аверина и комика Счастливцева в исполнении Юрия Васильева в усадьбе помещицы Гурмыжской, которую сыграла Алена Яковлева. За 3 часа 20 минут спектакль раскроет вечные проблемы маленького человека с большим сердцем, ханжества благородного общества и истинного милосердия.

Еще одно произведение, которое можно будет увидеть на сцене, – "Сны мальчика. Сказки Щедрина" по мотивам сатирических сказок Михаила Салтыкова-Щедрина. 20 марта зрители смогут узнать историю мальчика, который сталкивается с абсурдом и жестокостью взрослого мира.

Вместе с тем Московский академический театр сатиры вновь поставит спектакль "Маленькие супружеские преступления", премьера которого прошла летом 2025 года. В центре сюжета всего два персонажа – потерявший память Жиль и его жена Лиза. Она отвозит мужа в их дом, где, по ее словам, они жили очень счастливо. Но от Жиля, являющегося автором детективных романов, не ускользает странное поведение супруги. В частности, он начинает сомневаться в правдивости ее слов и решает провести собственное расследование.

