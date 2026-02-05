В "Мосбилете" можно купить билеты на концерты Дома музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московский международный дом музыки представил афишу сезона 2026 года, в которой соединяются разные эпохи, жанры и традиции. Билеты на выступления доступны к приобретению при помощи сервиса "Мосбилет". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Например, 17 феврале зрителей ждет юбилейный концерт хора Валаамского монастыря. Коллектив отметит 20 лет со дня основания, исполнив самые музыкально-поэтические произведения с рождественскими песнопениями, стихами Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, а также произведениями, отражающими историю обители. Посетить выступление смогут зрители старше 6 лет.

Также 20 февраля пройдет премьера Концертов № 3 и 5 Никколо Паганини. Скрипач Гайк Казазян вместе с симфонической капеллой России под управлением Артемия Великого представят Концерт № 5 по единственной сохранившейся партитуре и Концерт № 3, который более века оставался забытым. Возрастное ограничение – 6+.

На 27 февраля запланирован концерт хора имени М. Е. Пятницкого, который объединит народные традиции с современными жанрами и исполнит песни на подлинных инструментах – от жалеек до колесных лир. Его также смогут посетить зрители старше 6 лет.

Известные мировые композиции И. С. Баха, Н. Паганини, М. П. Мусоргского, Л. Боэльмана, а также Queen и The Beatles прозвучат 3 марта в рамках концерта "Орган от барокко до рока". Разрешено посещение с детьми в возрасте 6 и более лет.

Весной жители и гости столицы смогут посетить проект Виктора Сухорукова с оркестром имени Н. Н. Некрасова, назначенный на 21 апреля. Актер представит рассказы Василия Шукшина под живое звучание народных инструментов. Возрастное ограничение – 12+.

29 апреля "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова вместе с хором "Мастера хорового пения" исполнят Мессу си минор И. С. Баха.

На афише мероприятия пояснили, что данным произведением композитор завершил свой многолетний творческий путь. В нем он объединил григорианскую традицию, протестантский хорал, итальянскую концертную школу и полифонию. Посетить концерт смогут зрители старше 6 лет.

Сезон завершится юбилейным концертом трубача и бенд-лидера Вадима Эйленкрига 29 мая (возрастное ограничение – 12+), где он вместе с известными джазовыми музыкантами и молодыми артистами продемонстрирует многолетний опыт и карьеру, знакомую зрителям по фестивалям и программе "Большой джаз" на телеканале "Культура".

Ранее сообщалось, что пользователи "Мосбилета" смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя.

Перед началом спектакля в 18:30 в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.