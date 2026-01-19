"Мосбилет" приглашает на эксклюзивный показ спектакля по повести Довлатова

Фото: театр имени Пушкина

Пользователи сервиса "Мосбилет" смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Перед началом спектакля, в 18:30, в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.

Зрители смогут узнать историю писателя Бориса Алиханова, который в поисках выхода из творческого и личного кризиса прибывает в пушкинский заповедник "Михайловское". По сюжету, он столкнется с колоритными обитателями этих мест, среди которых экскурсоводы, туристы и жители. Со временем герой осознает, что становится одним из них.

В качестве актеров на сцену выйдут Павел Баршак (Борис Алиханов), Кирилл Чернышенко (Борис Алиханов в юности), Анна Кармакова (Татьяна), Вероника Сафонова (Татьяна в юности), Ирина Пулина (Марианна Петровна) и другие. Спектакль будет сопровождать музыка ВИА "Маленькие трагедии" в составе Антона Гращенкова, Марка Кондратьева, Никиты Пирожкова, Олега Грекова и Ивана Литвиненко.

Билеты можно приобрести при помощи "Мосбилета". Длительность спектакля составит 2 часа 40 минут с одним антрактом.

Ранее сообщалось, что премьерный показ киноверсии спектакля "Мертвые души" заслуженного деятеля искусств Владимира Иванова, поставленного в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, состоится 7 февраля в киноцентре "Октябрь". Постановка по поэме Николая Гоголя была впервые представлена на исторической сцене Театра Вахтангова 27 апреля 2021 года – в год 100-летия театра. С тех пор ее сыграли более 100 раз.