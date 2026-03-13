В Подмосковье подростка заподозрили в поджоге двух автозаправок

Подростка заподозрили в поджоге двух автозаправок в Истре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 13 марта на автоматизированных АЗС, которые находятся на Школьной улице в поселке Пионерском и на Кооперативной улице в селе Онуфриево, произошел пожар. В результате выгорели две бензоколонки. При этом из-за случившегося никто не пострадал.

Спустя время правоохранители установили, что к поджогам причастен 15-летний уроженец Москвы, который скрылся с места происшествия. Во время допроса, который проводился вместе с законными представителями несовершеннолетнего, подросток заявил, что действовал под руководством неизвестных, которые давали ему указания с помощью мобильной связи.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято решение в соответствии с российским законом.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал до 6 мая 14-летнего подростка, который совершил поджог топливораздаточной колонки одной из АЗС. В результате произошедшего никто не пострадал. Злоумышленник свою вину признал частично.

Молодой человек, которого обвинили в теракте, сообщил, что совершить подобное его вынудили спецслужбы, угрожавшие физической расправой не только ему, но и его семье. Родители подростка не объяснили, по какой причине "утратили контроль над ребенком" и не смогли "в полной мере следить за его поведением".

