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06 марта, 18:20

Происшествия

Момент минирования банкомата в Москве попал на видео

Прокуратура опубликовала в телеграм-канале видео, на котором зафиксирован момент минирования банка на северо-востоке Москвы.

На кадрах видно, как мужчина сначала поджигает зажигалкой взрывоопасный предмет, а затем вкладывает его в приемное отделение банкомата. После этого он поспешил скрыться с места ЧП, а банкомат начал дымиться.

Взрыв произошел 6 марта в отделении банка в торговом центре "Свиблово". Правоохранители считают, что банкомат был поврежден взрывом трех петард. Изучив видеокамеры наблюдения, им удалось выявить нарушителя 2005 года рождения, который позже был задержан по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). По предварительной версии, подозреваемый действовал по указаниям мошенников, однако "украинского следа" в происшествии не было обнаружено.

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве

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