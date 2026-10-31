Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Вместе с тем пресс-служба Шереметьево опровергла информацию об объявлении воздушной тревоги в гавани.

"Опубликованная в Сети информация про объявление воздушной тревоги в Шереметьево не соответствует действительности!!! Фотографии, сопровождающие публикации, относятся к событиям прошлых периодов и не отражают текущую ситуацию в аэропорту", – указано в сообщении.

Временные ограничения ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково утром 31 октября.

Домодедово и Внуково принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

