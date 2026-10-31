Собянин: еще четыре беспилотника уничтожено на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы вечером в субботу, 31 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще 15 БПЛА. Всего в настоящее время на подлете к столице ликвидировано 19 дронов. На местах происшествий также работали специалисты.

